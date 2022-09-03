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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية يكشف سبب زلزال مرسى مطروح .. ومفاجأة عن شتاء 2022

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي ـ البحوث الفلكية، تفاصيل تعرض مرسى مطروح لهزة أرضية بقوة 3 ريختر، موضحا أن المنطقة الشمالية الغربية تتعرض من حين لآخر لبعض الهزات نتيجة للنشاط الموجود في البحر المتوسط.

وقال: "مقياس بعض الهزات يكون قليل لذلك لا يتم الإعلان عنها، لكن الهزة التي حدثت اليوم كانت فوق المتوسط بلغت 3.7 على مقياس ريختر لذلك صدر بها بيان"

لا يوجد خسائر


وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "لا يوجد خسائر بسبب الهزة الأرضية ولَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات وقام بعض المواطنين بسماع صوت نتيجة أن الهزة سطحية".


وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن "المنطقة التي يحدث بها هزات أرضية قريبة من القوس الهيليني الذي يقع في شرق البحر المتوسط الذي دائما يشهد نشاط زلزالي متكرر".


البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن تأخر فصل الشتاء

أما عن ما يتردد حول تأخر فصل الشتاء هذا العام، علق "الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية"، قائلا: "فلكيا بما إن مصر تقع على مدار السرطان لدنيا 4 مواعيد فلكية ثابته على مدار العام لبداية الفصول الأربعة".


وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،: "ثبوت المواعيد الفلكية يعني أن التغير في دوران الأرض أمام الشمس غير محسوس بالتالي التغير السريع بالنسبة لنا في المواعيد الفلكية لن نشعر به ولن يؤثر علينا".
 

التغيرات المناخية
 

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،: "التغيرات المناخية تتواجد في الغلاف الداخلي عن الأرض ولا تؤثر على الظواهر الفلكية والتى تكون خارجها وفلكيا فإن بداية الفصول 4 أيام على مدار العام مرتبطة بدوران الأرض حول محورها وموقعها حول قرص الشمس"، لافتا: "الخريف يمتاز بتساوي فترات الليل والنهار وأغرب الظواهر الفلكية اقتران عطارد مع الشمس نظرا لقربه منه ".
 

بعد زلزال مطروح.. البحوث الفلكية: أبراج العلمين آمنة ولا قلق عليها
وحول تضرر أبراج العلمين الجديدة من الهزة الأرضية التي حدثت في مطروح، قال: "لا يوجد خسائر بسبب الهزة الأرضية ولَم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات وقام بعض المواطنين بسماع صوت نتيجة أن الهزة سطحية".

 

أبراج العلمين


وأضاف: "تم تحديث الاستراتيجية القومية لمواجهة مخاطر الزلازل، ووزارة الإسكان تستخدم الكود الإنشائي في جميع مباني الجمهورية، والأبراج التي أنشئت في الساحل الشمالي مثل أبراج العلمين وأبراج العاصمة الإدارية تطبق كود الزلازل، ولا يوجد أي قلق بشأنها".

 

 

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