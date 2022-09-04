خبر من كل محافظة.. إزاي تكسب مليون جنيه في دمياط.. أحمد أطلق النار علي أماني لرفضها الزواج منه.. حادث تصادم سيارتين بأسوان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في محافظات مصر، نرصدها في تقرير أهم الأخبار في المحافظات.

الحُقَاب ملاجئ صنعتها الطبيعة تحمى أبناء جنوب البحر الأحمر من حرارة الشمس وأمطار وبرودة الشتاء



خلال 48 ساعة.. تحرير 172 محضرًا تموينيًا متنوعًا بسوهاج



عنيها راحت من الشمس وتريد معاش لابنتها.. عزيزة 85 سنة وتبيع الخبز بشوارع الأقصر



إزاي تكسب مليون جنيه.. سر الحكاية التي حيرت الدمايطة



جيران في شارع واحد.. أحمد أطلق النار علي أماني لرفضها الزواج منه



تعرف على القصة الكاملة لإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان



غلق مطاعم مأكولات شهيرة في إمبابة للتعدي علي حرم الطريق العام



معلمو بني سويف يطالبون وزير التربية والتعليم بتغيير المسمى الوظيفي

