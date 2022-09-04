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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على القصة الكاملة لإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

تصادم سيارتين - ارشيفية
تصادم سيارتين - ارشيفية

أسباب عديدة ومتنوعة تتصدر المشهد في وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والداخلية ، فبعضها يعود إلى سرعات جنونية ، أو عيوب فنية في المركبات أو السيارات أو غير ذلك ، وهى جميعها يطلق عليها " قضاء وقدر ".

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " القصة الكاملة وتفاصيل وقوع  حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة مساء السبت مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص لإصابات متفرقة فى الجسم .

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إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان - القاهرة

تفاصيل إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة

وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة، وتحديداً فى مركز إدفو بمنطقة الريتاج.

وتبين أن أسماء المصابين هم "نجاح. ح. ح 40 سنة ، وعلي. ر. ف 8 سنوات ، وأحمد. ج. أ 30 سنة ، وعبد الغنى. ص. أ 56 سنة ، وفاطمة.ا.أ 20 سنة ، وفاطمة. ط. م  45 سنة، وعبير. أ. م 20 سنة ، وجميعهم من قرية الطوناب.

وكان قد وجه مدير مرفق إسعاف أسوان بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين إصابة 8 أشخاص كحصيلة أولية للحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

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تعرف على القصة الكاملة لإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

وقد أشار عدد من شهود العيان إلى أن الحادث وقع نتيجة إختلال عجلة القيادة من يد كل من سائقى سيارتى الميكروباص مما أدى إلى حدوث التصادم بينهما ، حيث أنهما كان كل منهما يسير في الإتجاه المخصص له ، ولكن أحد السائقين حاول أن يتجاوز سيارة أمامه ، فتفاجئ بالسيارة الأخرى المقابلة له في الإتجاه المعاكس مما أدى إلى اختلال التوازن ، وبالتالى أدى لوقوع التصادم .

هذا وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ، وتحديداً عند منطقة شرق العوينات بطريق أبو سمبل  / أسوان مما أسفر عن إصابة 20 شخص بشكل مبدئي ، وكان يتم حصر الأعداد النهائية لتصل حصيلة الحادث إلى 22 شخص ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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