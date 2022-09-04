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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناس يؤذون بعضهم .. نوال الزغبى توجه رسالة إلى جمهورها | شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة نوال الزغبى رسالة لـ متابعيها نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتبت نوال الزغبى “ الناس يؤذون بعضهم البعض بقدر النقص الموجود لديهم ”. 

 

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 9 ملايين ونصف على يوتيوب بعد 10 أيام من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.

انستجرام الفنانة نوال الزغبي نوال الزغبي

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