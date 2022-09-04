ألمانيا تتعهد بمساعدة اللاجئين قبل لقاء شميهال بالمستشار شولتز



وعدت ألمانيا، بحزمة مساعدات مالية جديدة لمساعدة البرامج المخصصة لدعم النازحين داخليًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتز لوسائل الإعلام المحلية إن الحكومة ستقدم لأوكرانيا 200 مليون يورو (199 مليون دولار) لبرامج المساعدة لمساعدة النازحين داخليا .

وذكر المستشار الألماني أولاف شولتز لمجموعة فونك ميديا اليوم الأحد "الجزء الأكبر من مساعداتنا الجديدة ، 200 مليون يورو ، سيذهب إلى برنامج تديره الحكومة الأوكرانية لدعم النازحين داخليا".

وأضاف أن "هذه الأموال تهدف إلى المساعدة في ضمان أن يتمكن النازحون في أوكرانيا من الاستمرار في توفير أبسط الضروريات لأنفسهم".

وسيلتقي رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ، الذي من المقرر أن يزور برلين اليوم الأحد ، مع المستشار الألماني أولاف شولتز.



وذكر شولتز "سأتحدث إلى رئيس الوزراء شميهال حول كيفية الاستمرار في دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النازحين".

نزح حوالي 7 ملايين شخص داخليًا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير ، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة.

يأتي ذلك فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بشن حرب طاقة ويخطط لتوجيه "ضربة حاسمة" للناس خلال فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "تحاول روسيا هذه الأيام زيادة الضغط من خلال الطاقة على أوروبا ؛ لقد توقف ضخ الغاز عبر نورد ستريم تمامًا".

وحذر زيلينسكي من أن "روسيا تريد تدمير الحياة الطبيعية لكل أوروبي - في كل بلدان قارتنا" ، بينما دعا إلى مزيد من الوحدة في أوروبا.

أعلنت شركة الطاقة الروسية جازبروم ، السبت ، إغلاقًا إلى أجل غير مسمى لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 بين روسيا وألمانيا ، بدعوى حدوث تسرب للغاز.

