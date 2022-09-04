محافظ أسيوط: التوسع في معارض أهلا مدارس وقوافل متحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتوسع في فتح معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز وأحياء المحافظة بالإضافة إلى الشوادر والقوافل المتحركة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، خلال خلال لقائه محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار إقامة مثل تلك المعارض والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء – جهود مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني لاقامة المعارض الرئيسية لـ " أهلا مدارس " والمعارض المتنقلة والشوادر بكافة مراكز وأحياء المحافظة لتوفير الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ أسيوط إنه جاري التوسع في فتح منافذ ومعارض لبيع مستلزمات المدارس بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية "التموين وجهاز تنمية المشروعات والغرفة التجارية" لفتح منافذ وشوادر جديدة بجميع المراكز والأحياء والقرى وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.



يذكر أن محافظ أسيوط شكل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لدراسة وفتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين وتم بالفعل فتح العديد من المنافذ والمعارض والشوادر بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع بصفة يومية.