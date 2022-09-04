مناقشة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بمطروح

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح لعقد اجتماع موسع لاستعراض ومناقشة المشروعات المقترحة من محافظة مطروح ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات مصر، بحضور الدكتور إيهاب ياقوت مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا الحديثه و النقل البحرى ووفد ضم عدد من الأساتذة والباحثين بالأكاديمية وجميع الجهات والأطراف المعنية بالمحافظة بقاعة مكتبة مصر العامة .



ياتى ذلك فى إطار إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية، تزامنا مع الجهود الوطنية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 .

و نقلت نائب المحافظ تحيات محافظ مطروح للحضور واهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال المبادرة بالمحافظة و نوعية المشروعات المقدمة بها لتتماشى مع خطة التنمية المستدامة بالمحافظة وتحقيق رؤية مصر 2030 فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات خضراء وذكية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع مع التأكيد على تضافر كافة جهود الجهات المعنية والمختصة لتمثيل المحافظة بشكل لائق ومشرف .

كما ثم تم استعراض للمشروعات المقترحة للتقدم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتى تركزت حول مشروعات خضراء وذكية وتساهم فى حل مشكلات بالمحافظة بفكر أخضر وذكى منها مشروعات خاصة بمشكلة الصرف الزراعى والرى ومعالجة النفايات وإعادة تدوير القمامة ومشروعات خاصة بتصنيع الخشب والاعلاف من سعف النخيل وفكرة مشروع إنشاء مدرسة تكنولوجية لتخريج كوادر قادرة على إدارة المدن الذكية المستدامة وغيرها .

.من الجدير بالذكر أن محافظ مطروح أطلق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة الشهر الماضى تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وأن المشروعات المطلوب تقدمها للمسابقة يجب أن تكون فى أحد الفئات الست لجميع فئات المشروعات (، شركات كبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، شركات ناشئة، المرأة وتغير المناخ والاستدامة، مبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، وتتضمن معايير التقييم الاخضر- المكون التكنولوجى / الذكى – القابلية للتكرار – الأثر) ويضاف معيار تقييم التمكين وتكافؤ الفرص بالنسبة لفئة المشروعات الخاصة بالمرأة وتغير المناخ الاستدامة.

وتهدف المبادرة لتحقيق التنمية المستدامة، و تعتبر مبادرة غير مسبوقة عالميا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع مع جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى مما يدعم وجود خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة .

كما يتم تلقى طلبات التقدم على الموقع الالكترونى للمبادرة . www.sgg.eg وحتى يوم 7 سبتمبر 2022.