أستاذ اقتصاد: الفيدرالي الأمريكي لجأ لرفع معدل الفائدة لهذا السبب

قال الدكتور أحمد سعيد البكل، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن أمريكا تعرضت لأربع أزمات في السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفية.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الأزمة الأشد في أمريكا حدثت في عام 2007، حيث طبع الفيدرالي الأمريكي 5 ترليون دولار لمعالجة الأزمة، ووصلت أسعار الفائدة لمعدلات صفرية.

هذه الأموال

وتابع: أن هذه الأموال التي طُبعت بدأت تخرج إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واُستعملت أيضا داخل الاقتصاد الأمريكي سواء من قبل الأفراد أو الشركات؛ وهذا خلق ضغوط تضخمية على الاقتصاد، وهذا الأمر بدأ يظهر على الاقتصاد الأمريكي مع بداية 2020، خاصة مع أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي لجأ لرفع معدل الفائدة للسيطرة على التضخم بسبب زيادة السيولة، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم لـ4%، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة في البنوك سيؤدي إلى تكلفة مرتفعة للقروض، مما يقلل من الإنفاق وانخفاض الأسعار.