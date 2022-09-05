هشام زكريا: فضلت تدريب إيسترن كومباني على فريق بالدوري الممتاز.. فيديو

قال هشام زكريا، المدير الفني الجديد لفريق إيسترن كومباني، إنه فضل تولي مهمة تدريب الفريق، في ظل الاحترافية التي لقاها من إدارة النادي، مؤكدًا أنه فضل العرض على أحد أندية الدوري الممتاز.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فارق العقلية والارتياح جعله يفضل تدريب إيسترن كومباني على فريق بالدوري الممتاز.

وتابع أن إيسترن كومباني يضم 21 لاعبًا معارًا وانتهت إعارتهم، بينما القوام الأساسي ما زال متواجد مع الفريق، في ظل رغبة النادي في العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن خطة إدارة نادي إيسترن كومباني، هي التجهيز العام المقبل، ومن ثم التأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم بعد المقبل، متمنيًا العودة مرة أخرى إلى الممتاز في أسرع وقت.

هشام زكريا مدير فني لايسترن كومباني..

نجح مجلس إدارة نادى إيسترن كومباني، برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، فى التعاقد مع هشام زكريا لقيادة الفريق خلفا للراحل علاء عبد العال الذى تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش.

ويعد هشام زكريا من المدربين المصريين القلائل الذين تولوا تدريب أندية أوروبية مع نادي تيرن أوت البلجيكى، كما حقق الصعود للدوري المصري الممتاز مع وادي دجلة والجونة مدربا، وكلاعب مع ثلاثة أندية وهى نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم.

وكان مسئولو إيسترن كومبانى دخلوا فى مفاوضات مع عدد من المدربين لتولي قيادة الفريق فى الموسم المقبل، بعد رحيل علاء عبد العال الذى رفض قيادة الفريق فى القسم الثانى، وقام بتولى المهمة الفنية لفريق طلائع الجيش حلفا لطارق العشرى.