بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك انهاء مفاوضات اتمام صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر للزمالك.

وقال منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك إنه، أتم الصفقة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ونادي فيوتشر، وتعتبر هذه الصفقة من اهم صفقات هذا الموسم.

صفقة زيزو..



كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، عن اتمام جلسة حوارية بين أمير مرتضى ووالد أحمد سيد زيزو وسوف يتم الاعلان عن اتمام الصفقة لمدة ثلاث سنوات رسمياََ بعد دقائق.

واضاف منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي المذاع على فضائية نادي الزمالك، أن زيزو أتم صفقته مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات بعد جلسة مميزة دارت بين والده وبين أمير مرتضى منصور في وجود زيزو.

وأكمل: والد زيزو رجل رائع وأكن له كل احترام وتقدير وذلك بسبب موقفه المحترم الذي وجدته منه خلال الحديث معه عن اتمام صفقة زيزو.

واشار المستشار مرتضى منصور إلى أن، زيزو من افضل لاعبي افريقيا وهو الأفضل في مصر، وهذا بالأرقام وبشهادة الجميع.

وأكمل: جماهير الزمالك في هذه اللحظة في أسعد لحظات حياته، ونسعى دائماََ لذلك الأمر.