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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثي، ووئام سامي نجيب، وبأمانة سر سيد علي بكر، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ إثر اتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة وخاصة مادة الحشيش المُخدر، متخذًا من دائرة قسم ثانٍ سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم،  مفادها اتجار المدعو (م. ح- 36 سنة- عامل)، في مادة الحشيش المُخدر، وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من الحشيش كانت مُعدة للبيع وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.

السجن حشيش جنيه ألف سنوات جنايات

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