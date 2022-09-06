الفئة الاقتصادية.. ميتسوبيشي تقترب من طرح طرازات جديدة في مصر

كشفت بعض التقارير عن اقتراب موعد تقديم النسخة ميتسوبيشي اتراج والسيارة ميراج من السوق المصري، بعد فترة من الشائعات حول موعد طرحمها محليًا، وتعد تلك النسختين من ابرز الاصدارات المقدمة من الفئة الفئة الاقتصادية، مع إطلالة خارجية من فئة السيدان والهاتشباك.

اقتراب طرح طرازات جديدة من ميتسوبيشي في مصر

وتقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج عبر فئة الهاتشباك الشبابية، بينما تأتي النسخة اتراج بتصميم السيدان الشهير، وتتسمد هذه الاصدارات قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي.

ويستطيع محرك السيارة ضخ قوة قدرها 78 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" أو أوتوماتيكي الاداء، جميعهم يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

اقتراب طرح طرازات جديدة من ميتسوبيشي في مصر

وتحمل هذه الاصدرات العديد من التجهيزات مثل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، وزجاج كهربائي للابواب، وقفل مركزي.

وتضم مكيف للهواء، ونظام صوتي، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، إلى جانب مقدمة ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، ومصابيح حادة المظهر، بالاضافة إلى مصابيح للضباب، وعدد 4 ابواب، إلى جانب مساحة تخزين خلفية.

وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي لاطلاق النسختين ميتسوبيشي ميراج واتراج داخل السوق المحلي لهذه النسخة المنتظرة