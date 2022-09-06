رياح وتدن للرؤية.. تحذيرات من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، تنبيها، بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في منطقة المدينة المنورة وعدة مناطق أخرى.

وقال المركز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أنه يتوقع رياحا نشطة وسحبا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز العيص والفريش والفقرة واليتمة وبدر ووادي الفرع.

وأضاف المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.