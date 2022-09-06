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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيسا مركزي ساحل سليم وأبوتيج يتابعان نسب تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري

مبنى مجمع الخدمات
مبنى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الزرابي

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعات اليومية الميدانية لمراحل تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية بما يسهم في تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل وضغط المعدلات الزمنية للمشروعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في القرى.

ولفت إلى اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للإنتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقاً لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المحافظ إن الجهاز التنفيذي يسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 149 قرية و894 تابع بنطاق 7 مراكز مستهدفة بهدف تطوير قري الريف المصري مؤكدًا أن الهدف المتابعة الميدانية على أرض الواقع هو اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية.

وفي هذا الإطار وطبقا لتوجيهات محافظ أسيوط قام أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بجولة تفقدية للمتابعة والمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها بنطاق المركز للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليه

وتفقد “سحيم” مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الغريب ومشروع إنشاء وحدة طحية بقرية المطمر فضلا عن ما وصلت إليه الأعمال في إنشاء نقطة إسعاف ساحل سليم، ورافقه نواب رئيس المركز والمهندسين المشرفين على المشروعات.

كما قام محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابي الذي يضم مجمع خدمات زراعية ومجمع تكنولوجي ووحدة صحية ووحدة تضامن اجتماعي، ورافقه هاني محمد وأسامة كامل نائبا رئيس المركز ومسئولي الشركات المنفذة ومسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

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يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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