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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد البريري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، ومحمد صبحى، وأحمد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لنجار مسلح، لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بالضرب باستخدام قالب طوب ومطرقة حديد علي رأسه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18685 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3646 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن "أشرف. ك. م"، نجار مسلح، خطف المجني عليه الطفل "محمد. أ. ا"، 15 سنة، وكان ذلك بطريق التحايل مستغلاً صغر سنه وقلة إدراكه، بأن أرسل إليه طلباً لمقابلته بواسطة آخر حسن النية، قاصداً من ذلك إقصاءه عن أعين ذويه ونال مقصده على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة ، أن المتهم شرع في قتل المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض الأدوات تالية الوصف، وما إن ظفر به عقب إتمام جريمته محل الاتهام السابق حتى تعدى عليه ضرباً على رأسه محدثاً إصابات جسيمة به، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، أحرز أداة "حجارة ، مطرقة معدنية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية محافظة القليوبية خطف طفل محكمة جنايات بنها مركز شرطة شبين القناطر سبق الإصرار والترصد

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