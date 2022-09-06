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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يسلم علية عبدالهادي الأم المثالية بالمحافظة وسام الجمهورية للكمال

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم الأم المثالية

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، شهادة تقدير ووسام الجمهورية للكمال من الطبقة الثانية للسيدة علية عبدالهادي أبو الليل الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2022، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وتعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر .

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ووفاء رفعت مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وعبر محافظ أسيوط ، عن سعادته بتكريم السيدة "علية عبد الهادي أبو الليل عبدالرحمن" من قرية نزالي جانوب بالقوصية والفائزة بالأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لعام 2022 وتسليمها وسام الكمال من الطبقة الثانية وشهادة تقدير من فخامة رئيس الجمهورية مؤكدًا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن .

وتابع المحافظ قائلا: إن الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع مشيراً إلى أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار ، مقدمًا تحية تقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل مثمنًا أيضا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصو.

ولفت إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية في الاهتمام بالمرأة وتمكينها ووضع استراتيجية للنهوض بها لما لها من دور هام في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى نجاحها وتميزها في المناصب القيادية.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد كرم – خلال شهر مارس الماضى - الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2022 بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والتي أجرتها مديرية التضامن الاجتماعي على مستوى مراكز المحافظة وهن:

علية عبد الهادي أبو الليل من قرية نزالي جانوب بالقوصية الأم المثالية الأولى ، ومنى فاروق موسى أحمد من قرية موشا بمركز أسيوط الأم المثالية الثانية، وسلوى مصطفى محمد محفوظ بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط الأم المثالية الثالثة ، وايمان راشد هريدي زين الدين من شارع رياض بمدينة أسيوط أم من ذوي الإعاقة ، وشادية سيد بخيت عبدالله من مدينة الاربعين بحي غرب.

كما كرم المحافظ الأم البديلة ، وهي: سوسن محمود كامل عصامي من قرية الحوطا الغربية بديروط أم لابن ذوي إعاقة، بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحليات وهم غالية خليفة خليفة عيد بالوحدة المحلية لمركز القوصية أم مثالية وسهير محمود محمد أحمد من الديوان العام أم من ذوي الإعاقة وانصاف سيد حسين حسن من مركز ومدينة أسيوط أم من ذوي الإعاقة وعفاف سمير مرجان واصف من العقال البحري بالبداري أم شهيد وعزيزة أحمد سالمان مسعود من عرب مطير بالفتح أم شهيد ولوله أحمد مرشد عبدالعاطي من قرية النواورة بالبداري أم شهيد.

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