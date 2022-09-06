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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حجازي: المدرس له دور مهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بممثلي مؤسسة أمديست "Amideast"، لمناقشة عدد من ملفات التعاون والتي يأتي على رأسها تدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وضم وفد مؤسسة أمديست كلا من الأستاذة شاهيناز أحمد المدير الإقليمي لأمديست، وجيمس جراباوسكي نائب رئيس الهيئة للنشاط الإقليمي.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بوفد مؤسسة أمديست، مؤكدًا على دور المؤسسة مع الوزارة في تقديم الخدمات التدريبية للسادة المعلمين في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشار الوزير إلى أن المعلم له دور هام في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود.

وتقدم وفد مؤسسة أمديست بالتهنئة للدكتور رضا حجازي، بمناسبة توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدين أن التعاون مع الوزارة خطوة جيدة في إطار التعاون المشترك والعمل على تنمية المهارة القيادية لدى المعلمين.

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