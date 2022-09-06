عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيناريو الأسوأ.. أوروبا تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز من روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا تستعد للأسوأ، وهو الوقف الكامل لإمدادات الغاز من روسيا

 

وقال سانشيز خلال كلمة في مجلس الشيوخ الإسباني: "بلدنا وأوروبا يستعدان للأسوأ، والأسوأ بالطبع هو وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا". 

 

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا، تيريزا ريبيرا، على خلفية نية الاتحاد الأوروبي فرض قيود أسعار على الغاز الروسي، إن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يتخذ مجموعة من الإجراءات بشأن الغاز، والتي من بين أمور أخرى الأشياء، ستؤثر على تعريفات الغاز. 

 

من جانبه، قال السكرتير الصحفي لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليًا، فويتيك سرنكا، إن “وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن قضايا الطاقة سيعقدون اجتماعاً استثنائياً يوم الجمعة 9 سبتمبر في بروكسل، حيث سيناقشون مع موارد الطاقة في أوروبا”.

 

إعلام أوكراني يكشف عن نقاط ضعف تراس.. ويفضح خطأها الفادح مع روسيا

الاتحاد الأوروبي: تعليق اتفاق تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل

وسبق أن صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي. 

 

وفي نهاية أغسطس، أعلنت فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية طويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة "الوقود الأزرق".

 

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون محاولات “جازبروم” لإيجاد مشترين بديلين أكثر نشاطًا.

روسيا الاتحاد الأوروبي اسبانيا الغاز الروسي اوروبا الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

موضوعات متعلقة

إعلام أوكراني يكشف عن نقاط ضعف تراس.. ويفضح خطأها الفادح مع روسيا

مناخ مسموم.. الولايات المتحدة تعترف بمواجهة روسيا في سماء أوكرانيا.. تفاصيل

بايدن يعلق على تولي ليز تراس رئاسة وزراء بريطانيا.. ماذا قال؟

كيف سترد إسرائيل حال امتلاك إيران سلاحا نوويا؟

دخول للمرة الأخيرة.. كيف ودعت عائلة جونسون مقر دوانينج ستريت؟

الوضع خطير.. وكالة الطاقة الذرية تصدر تقريرا مقلقا بشأن محطة زابوريجيا النووية

للمساعدة في حرب أوكرانيا.. روسيا تلجأ إلى كوريا الشمالية

بوتين يستعد لزيارة دونباس.. والكرملين يكشف الموعد

ترشيحاتنا

خسارة الديمقراطيين تطيح بـ نانسي بيلوسي من الكونجرس.. تفاصيل

آداب وحقوق وتربية.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الحقنة بـ 100 جنيه.. تحرك عاجل من النواب بسبب نقص عقار فيتامين د

عزة مصطفى تشكر وزير التنمية المحلية بعد الاستجابة لعلاج مواطن

14شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

الجيش الأمريكي يستعد لاختبار سلاح فتاك عابر للقارات غدا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة رانيا يوسف تغزو السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

ببطن مكشوف.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه.. طاجن كبد وقوانص بطريقة اقتصادية

كاش مايوه.. إيمي سمير غانم بإطلالة لافتة|شاهد

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

هموت يا عمتي.. سيدة تقتل نجل شقيق زوجها ببشاعة بسبب غيرة السلايف|فيديوجراف

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ