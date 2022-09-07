أخبار الرياضة|3 صفقات أجانب سوبر في الأهلي.. وزكي عبد الفتاح يفتح النارعلى مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد.

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي ضم 3 صفقات سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فتح زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، النار على نجوم الأهلي القدامى مصطفى يونس ومجدي عبدالغني؛ بسبب التجريح في ناديهم.

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي سيتعاقد مع 5 صفقات محلية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

أبدى حسام حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق ومدرب المصري السابق، رأيه في المدرب المرشح لتدريب النادي الأهلي خلفاً لسواريش.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل المقرر لها يوم الجمعة المقبل في قطر .

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجميع متفائل بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي، موضحًا أن أعضاء المجلس بالكامل حضروا مران الثلاثاء.

تحدث طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن احتياجات القلعة الحمراء قبل الدخول في الموسم الجديد.