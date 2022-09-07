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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|3 صفقات أجانب سوبر في الأهلي.. وزكي عبد الفتاح يفتح النارعلى مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد.

هيخلوا الفريق نار .. فرج عامر: الأهلي ضم 3 صفقات أجانب سوبر

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي ضم 3 صفقات سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

فتح زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، النار على نجوم الأهلي القدامى مصطفى يونس ومجدي عبدالغني؛ بسبب التجريح في ناديهم.

أسماء نارية.. فرج عامر: 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي سيتعاقد مع 5 صفقات محلية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

أكيد كبير.. حسام حسن يُعلق على اسم المدرب المرشح لتدريب الأهلي

أبدى حسام حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق ومدرب المصري السابق، رأيه في المدرب المرشح لتدريب النادي الأهلي خلفاً لسواريش.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل المقرر لها يوم الجمعة المقبل في قطر . 

اتحاد الكرة يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عدد اللاعبين الأجانب

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجميع متفائل بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي، موضحًا أن أعضاء المجلس بالكامل حضروا مران الثلاثاء.

مفيش خطر.. طه إسماعيل يضع روشتة إنقاذ الأهلي

تحدث طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن احتياجات القلعة الحمراء قبل الدخول في الموسم الجديد.

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