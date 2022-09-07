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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | التموين تزف بشرى للمواطنين.. علاج مصري لكورونا .. انقلاب سيارة وقود وسقوط ملاكي من فوق الدائري .. بوتين يعرج وأمريكا تطلق صاروخا عابرا للقارات

حدث ليلا - نشرة أخبار
حدث ليلا - نشرة أخبار صدى البلد الصباحية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، عددا من الأخبار .. نرصد أبرزها في التقرير التالي:

التموين: الدعم الذي وجّه به الرئيس السيسي مستمر حتى مارس 2023 |فيديو

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث بأسم الوزارة، أن البنية الأساسية كالمناطق التجارية واللوجيستية والبورصة السلعية وأسواق الجملة والنصف جملة، دائما ما تخلق اقتصاد منظم واستثمارات في التجارة الداخلية.

أهالي جزيرة الوراق: محدش أجبرنا نسيب بيوتنا.. وخدنا فلوس

قالت الحاجة نفيسة علي إحدى المقيمات في جزيرة الوراق والتي تقدمت بطلب الحصول على شقة في السكن البديل الخاص بسكان الجزيرة.

القومي للبحوث: استطعنا الوصول إلى أدوية تعالج فيروس كورونا |فيديو

أكد دكتور محمود الحفناوي، أستاذ المعلوماتية الحيوية بالمركز القومي للبحوث، أن علم المعلوماتية الحيوية، هو علم يجمع بين تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وبين علوم الطب والصيدلة.

عصام حجاج: ربنا نزل اللبن في صدر الست مش علشان تعمل منه بيزنس|فيديو

علّق المحامي بالنقض عصام حجاج، على مطالبات حصول الأم على أجر مقابل الرضاعة، مؤكدًا أن الجدل حول مطالبات الرضاعة بأجر هو تكدير للأمن والسلم العام بدون مبالغة.

سقطوا من فوق الدائري.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع

أصيب 5 اشخاص من أسرة واحدة من أب وأم أولادهما الثلاثة، اثر سقوط سيارتهم كانوا يستقلونها من أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم، والمتجه إلى دائري المعادي

السائق عالق بالكابينة.. انقلاب سيارة محملة بالوقود على الطريق الدائري|فيديو

رصدت كاميرا موقع صدى البلد حادثًا مروعًا على الطريق الدائري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث انقلبت سيارة محملة بالوقود

في 120 دقيقة.. مباحث بورسعيد تلقي القبض على قاتل ابن عمه بعزاء والده

تمكّن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء رضا زامل من ضبط المتهم فى مقتل ثلاثيني بدائرة قسم الضواحى .

يشبه محمد صلاح.. فرج عامر: الأهلي يفاضل بين جناح برازيلي وأصل عربي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن اختيار النادي الأهلي لجناح الفريق بين برازيلي وأصل عربي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

أكيد كبير.. حسام حسن يُعلق على اسم المدرب المرشح لتدريب الأهلي

أبدى حسام حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق ومدرب المصري السابق، رأيه في المدرب المرشح لتدريب النادي الأهلي خلفاً لسواريش.

أسطورة ليفربول: قلقان على محمد صلاح .. وأتمنى أن يغضب مني

علق جرايم سونيس، أسطورة ليفربول السابق، على أداء نجمنا المصري محمد صلاح، مع فريق ليفربول بعد توقيعه لعقد جديد مع الريدز.

القرار بيد فيريرا.. تعرف على مفاجأة الزمالك في مواجهة الهلال السعودي

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك ظهر بمستوى مميز في التدريبات خلال الأسبوع الجاري مع الفريق.

3 زيادة .. إيهاب الكومي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن اللاعبين الأجانب

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجميع متفائل بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي، موضحًا أن أعضاء المجلس بالكامل حضروا مران الثلاثاء.

المسرح وقع بيا.. أحمد سعد يحكي موقفا محرجا بسبب بحبك يا صحبي|شاهد

قال الفنان أحمد سعد ، إن أغنية بحبك ياصحبي وصلته بجمهوره في الأقاليم ، متابعا : في مرة روحت فرح وغنيت الأنغية راحج الجمهور كله طلع على المسرح لحد لما المسرح وقع .

الحكومة الليبية تشيد بموقف مصر بعد انسحابها من اجتماع وزراء الخارجية العرب

أشادت حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بموقف مصر، خلال اجتماع جامعة الدول العربية، الثلاثاء، في القاهرة.

بعد شائعات تدهور صحته.. بوتين يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة |شاهد

بعد تقارير وشائعات متكررة عن تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شوهد زعيم الكرملين وهو يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة تشارك فيها الصين وعدة دول أخرى.

مجلس الأمن يدين تفجير السفارة الروسية في أفغانستان

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابول.

بعد شهر من الاختبارات.. البنتاجون: اليوم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقوم اليوم الأربعاء بإجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات بعد أقل من شهر من آخر اختبار أجرته.

أول اتصال بين تراس وبايدن بعد توليها رئاسة حكومة بريطانيا

أجرت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، أول محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد فوزها بزعامة حزب المحافظين، أعربت خلالها عن ملها في التعاون معه لحل الأزمات المشتركة.

 

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