حدث ليلا | التموين تزف بشرى للمواطنين.. علاج مصري لكورونا .. انقلاب سيارة وقود وسقوط ملاكي من فوق الدائري .. بوتين يعرج وأمريكا تطلق صاروخا عابرا للقارات

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، عددا من الأخبار .. نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث بأسم الوزارة، أن البنية الأساسية كالمناطق التجارية واللوجيستية والبورصة السلعية وأسواق الجملة والنصف جملة، دائما ما تخلق اقتصاد منظم واستثمارات في التجارة الداخلية.

قالت الحاجة نفيسة علي إحدى المقيمات في جزيرة الوراق والتي تقدمت بطلب الحصول على شقة في السكن البديل الخاص بسكان الجزيرة.

أكد دكتور محمود الحفناوي، أستاذ المعلوماتية الحيوية بالمركز القومي للبحوث، أن علم المعلوماتية الحيوية، هو علم يجمع بين تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وبين علوم الطب والصيدلة.

علّق المحامي بالنقض عصام حجاج، على مطالبات حصول الأم على أجر مقابل الرضاعة، مؤكدًا أن الجدل حول مطالبات الرضاعة بأجر هو تكدير للأمن والسلم العام بدون مبالغة.

أصيب 5 اشخاص من أسرة واحدة من أب وأم أولادهما الثلاثة، اثر سقوط سيارتهم كانوا يستقلونها من أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم، والمتجه إلى دائري المعادي

رصدت كاميرا موقع صدى البلد حادثًا مروعًا على الطريق الدائري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث انقلبت سيارة محملة بالوقود

تمكّن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء رضا زامل من ضبط المتهم فى مقتل ثلاثيني بدائرة قسم الضواحى .

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن اختيار النادي الأهلي لجناح الفريق بين برازيلي وأصل عربي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

أبدى حسام حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق ومدرب المصري السابق، رأيه في المدرب المرشح لتدريب النادي الأهلي خلفاً لسواريش.

علق جرايم سونيس، أسطورة ليفربول السابق، على أداء نجمنا المصري محمد صلاح، مع فريق ليفربول بعد توقيعه لعقد جديد مع الريدز.

كشف الإعلامي محمد شبانة، إن السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك ظهر بمستوى مميز في التدريبات خلال الأسبوع الجاري مع الفريق.

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجميع متفائل بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي، موضحًا أن أعضاء المجلس بالكامل حضروا مران الثلاثاء.

قال الفنان أحمد سعد ، إن أغنية بحبك ياصحبي وصلته بجمهوره في الأقاليم ، متابعا : في مرة روحت فرح وغنيت الأنغية راحج الجمهور كله طلع على المسرح لحد لما المسرح وقع .

أشادت حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بموقف مصر، خلال اجتماع جامعة الدول العربية، الثلاثاء، في القاهرة.

بعد تقارير وشائعات متكررة عن تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شوهد زعيم الكرملين وهو يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة تشارك فيها الصين وعدة دول أخرى.

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابول.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقوم اليوم الأربعاء بإجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات بعد أقل من شهر من آخر اختبار أجرته.

أجرت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، أول محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد فوزها بزعامة حزب المحافظين، أعربت خلالها عن ملها في التعاون معه لحل الأزمات المشتركة.