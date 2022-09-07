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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 25 شخصًا في حادث تصادم بطريق السويس/العين السخنة

أرشيفية
أرشيفية

 أصيب 25 شخصًا اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بمنطقة الأدبية بطريق (السويس/العين السخنة)، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.
وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت اخطارا بوقوع حادث تصادم أمام إحدي شركات الحديد والصلب، وعلى الفور دفع مدير مرفق الإسعاف بالسويس الدكتور محمد طنطاوى بـ 15 سيارة لنقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفى.
ومن جانبها، رفعت مستشفى السويس العام حالة الطوارئ واستدعت جميع الأطباء فى مختلف التخصصات لعلاج المصابين، وأكد مصدر طبي أن الحالات تنوعت ما بين كدمات وكسور وجروح وخلع فى الكتف وجار التعامل مع جميع المصابين وعلاجهم.
 

حالة الطوارئ حادث تصادم السويس الأدبية العين السخنة حادث تصادم سيارة الحديد والصلب طريق السويس

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