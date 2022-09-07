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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع المكتب الاستشاري العالمي المصمم والمشرف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، حيث استعرض فريق المكتب الاستشاري، التصميمات التفصيلية للمشروع، والتسلسل الزمني للموقف التنفيذي للمشروع فى مراحله المختلفة.

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وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ هذا المشروع القومي الهام، الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويُعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وكذا الالتزام بالتنفيذ طبقا للتصميمات المعتمدة للمشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

حيث إن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" ومشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيشكلان معا علامة مميزة في تاريخ العمران المصري الحديث.


وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، يتكون من 3 قطاعات، وسيوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

ويضم المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

الأسكان وزير الإسكان كابيتال بارك العاصمة الإدارية الجديدة مشروع الحدائق المركزية

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