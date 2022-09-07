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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه أسيوط: تجهيز 150مولد ديزل لتأمين الكهرباء للمحطات

المهندس هشام درة
المهندس هشام درة

ناقش المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد  الوضع الحالي لعدد 150 ديزل بقدرات مختلفة  تتراوح من 60   إلى  3225 ك ف أ  لتأمين محطات المياه والصرف الصحي.

 والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى.

وأشار درة إلى أن هناك وحدات ديزل  ثابتة  متوفرة بالمحطات بشكل ثابت واخرى  متنقلة  في حالات الطوارئ لتعين على الإصلاح أثناء اي كسور وفي اي وقت ممكن لتغطي تلك المناطق لتقديم خدمة مميزة للمواطنين ، بالإضافة إلى توافر عدد 4 سيارات ورش متنقلة متوفر بجميعها وحدات ديزل للاستعانة بها في عمليات إصلاح الكسور  الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بكفاءة المستوى الخدمى.

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كما لفت درة  إلى أن  150 مولد ديزل خلال الفترة الحالية يساهم في رفع كفاءة الشركة وتنمية قدراتها من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وإرضاء جميع العملاء، منوهًا بأن هذه المعدات تساهم بشكل كبير في سرعة التغلب على الأزمات والسيطرة عليها حال انقطاع التيار الكهربي ، بالإضافة إلى سرعة إنجاز الأعمال حتى لا يكون هناك ضرر بمصلحة العملاء، وان  الشركة تهدف إلى خدمة عملائها وبحث سبل التطوير من أجل تقديم  أداء خدمي مميز.

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