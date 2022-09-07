محافظ أسيوط يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وذلك تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء بالتعامل الحاسم مع أى حالات للتعدى على الرقعة الزراعية أو البناء المخالف طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بمنع أي تعديات علي الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف.



كان محافظ أسيوط قد شدد على استمرار أعمال اللجان الدورية المكلفة بملف التعديات على الأراضى الزراعية لمتابعة ورصد أى محاولة للبناء بدون ترخيص فضلا عن متابعة وحدة المتغيرات المكانية موقف التعديات بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين بكل حسم وقوة موجهًا كافة الأجهزة المعنية بعدم الاكتفاء بالإزالة ولكن متابعة المكان للتأكد من عدم إعادة التعدي مرة أخرى.



حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج حملة ليلية تمكنت خلالها من من تنفيذ إزالة فورية لقواعد وسملات على أرض زراعية بقرية الشيخ راجح على مساحة 200 متر تقريبا كما تم تنفيذ إزالة أعمدة وقواعد بحوض الريان بقرية الأقادمة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وذلك تحت إشراف محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبمشاركة هاني محمد وأسامة كامل نائبا رئيس المركز ومسئولي الازالات وحماية الأراضي والإدارة الزراعية بالمركز.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط حملة بإشراف حسني درويش رئيس المركز ومشاركة أحمد ثابت وشنودة صليب نائبا رئيس المركز والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية حملة استهدفت إزالة بعض أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص على الأرض الزراعية بمنطقة عرب المدابغ بنطاق المركز وتمت إزالة التعديات حتى سطح الأرض كما تم إزالة تعدي على أرض زراعية بقرية المطيعة وإعادة الأرض إلى حالتها كما كانت صالحة للزراعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة اللازمة تجاه المخالفين.



يذكر أن محافظ أسيوط قد وجه بتشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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