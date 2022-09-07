الملكة إليزابيث تعرض أحد عقاراتها للإيجار عبر الإنترنت

تقوم الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بتأجير أحد منازلها الخاصة في منطقة ساندرينغهام للسياح الذين يرغبون في تمضية عطل صغيرة، وذلك عبر موقع «إير بي آن بي» على الإنترنت.





يمكن لمكان الإقامة المكوّن من أربع غرف نوم، والمسمى «غاردن هوس» (بيت الحديقة)، استضافة ما يصل إلى ثمانية ضيوف. ويبلغ سعر الليلة الواحدة ما بين 237 و354 جنيهاً إسترلينياً (272 دولاراً و406 دولارات)، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».



وكان المنزل تابع للبستاني الرئيسي الخاص بالملكة، وهو محاط بحدائق عدة ويعتبر أقرب عقار إلى القصر الملكي الرئيسي بساندرينغهام نفسه.



ويتألف المنزل من طابقين ومفروش بقطع من المجموعة الملكية التي سبق استخدامها في منزل ملكي.



يضم المطبخ الواسع فرناً كبيراً، وهناك غرفة طعام منفصلة وغرفة استقبال وصالة تطل على الحديقة. اثنتان من غرف النوم مؤثثة بأسرة بحجم كبير، بينما تحتوي الغرف الأخرى على أسرة أصغر.



يحتوي المنزل أيضاً على حديقته غير الرسمية الخاصة، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء.

أولئك الذين يختارون الإقامة في مكان الإيجار سيكونون أيضاً على مسافة قريبة من مقهى ساندرينغهام والمتنزه الريفي.



قال وصف للقائمة الخاصة بالعقار: «سيحب الأطفال كل المساحة المجانية للتجول بالإضافة إلى منطقة اللعب الكبيرة».



ويحتوي العقار أيضاً على معرض ساندرينغهام ومتحف النقل، والذي يضم أول سيارة على الإطلاق مملوكة لأحد أفراد العائلة المالكة.



وهذه ليست المرة الأولى التي تؤجر فيها الملكة ممتلكاتها لتمضية العطلات.



تعد ملكية كوينز الأسكوتلندية، بالمورال، موطناً للعديد من المنازل الريفية المخصصة للعطلات، وتتراوح أسعارها بين 555 و1620 جنيها إسترلينياً (637 إلى 1858 دولاراً) في الأسبوع.

