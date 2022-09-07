أولى بطولاتها المطلقة.. ريم مصطفى تتصدر أفيشات طير بينا يا قلبي

تخوض الفنانة ريم مصطفى "أولي بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "طير بنا يا قلبي".

وطرحت شركة " آرت ميكرز " للمنتج أحمد عبدالعاطي " منذ قليل أفيشات جديدة لـ مسلسل " طير بينا يا قلبي " يتصدر الافيش الفنانة ريم مصطفى، أولي بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "طير بنا يا قلبي، وتواصل " ريم " التصوير حاليا بإحد الاستوديوهات للحاق بموعد العرض قريبا علي شبكة قنوات ON الفضائية.

أبطال مسلسل طير بنا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى، كل من دنيا ماهر، محسن محي الدين ، هاله فاخر ، احمد صيام ، ماجده منير ، حازم سمير ، نور محمود ، اسماعيل فرغلي ، عمرو عبدالعزيز ، ابرام سمير ، ليلي حسين ، والنجمه بسمه، الطفله ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ،وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي".

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أحداث مسلسل طير بنا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.