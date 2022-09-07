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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حدث حير العلماء.. حشرة صغيرة تقتل ثعبان صخري نادر

ثعبان نادر
ثعبان نادر

عثر زوار متنزه جون بينيكامب كورال ريف ستيت في ولاية فلوريدا الأميركية على الثعبان الصخري النادر «تنتيلا أوليتيكا»، ليتم تسليمه إلى موظفي الحديقة، وسرعان ما وجدت العينة طريقها إلى متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، حيث كان الباحثون يأملون في التأكد من السبب الدقيق للوفاة، وتم الإعلان عن النتائج في العدد الأخير من دورية إيكولوجي.

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وفحص العلماء في المتحف العينة النادرة بتقنية التصوير المقطعي المحوسب، ليتم الكشف عن أن الثعبان مات عقب مبارزة قاتلة مع حريشة أو ما يعرف بـ«ذوات الأربعة والأربعين»؛ إذ تسبب ابتلاعها في وفاته.


وكان التشخيص المبدئي للوفاة، بالنظر إلى أن حجم الحريشة «كان ثلث حجم الثعبان» سيكون الاختناق، لكن من المعروف أن الثعابين تلتهم فريسة أكبر من ذلك بكثير.


ولحسم التشخيص، احتاج الباحثون إلى إلقاء نظرة في الداخل باستخدام «التصوير المقطعي المحوسب»، والذي يوفر نظرة لا مثيل لها على تشريح الكائن الحي دون تغيير فيزيائي للعينة.


وتقول جايمي جراي، زميل ما بعد الدكتوراه بالمتحف، والباحث المشارك بالدراسة، في تقرير نشره أمس (الثلاثاء) موقعه الرسمي «تمكنا من إجراء تشريح رقمي للجثة؛ مما سمح لنا بفحص الحريشة والثعبان، دون الحاجة إلى التقاط مشرط على الإطلاق».


وكشف الفحص عن وجود نزيف داخلي بالثعبان، ومن المحتمل أن يكون قد تسبب فيه «الكماشات» السامة القوية في الحريشة، غير أن الثعابين التي تتغذى عادة على «الحريشة» لديها قدر من المقاومة لهذا السلاح، ويبدو أن اللدغة التي تسببت في بعض النزيف الداخلي، لم تردع الثعبان عن قتل فريسته وابتلاعها جزئياً.


وبدلاً من ذلك، يعتقد العلماء أن الضربة النهائية قد تم توجيهها من خلال حجم الحريشة، حيث يُظهر الفحص الدقيق لفحوص التصوير المقطعي المحوسب، أن القصبة الهوائية للثعبان كانت مضغوطة، حيث كان محيط الحريشة هو الأكبر؛ مما أدى إلى قطع إمداد الهواء.


ويقول كولمان شيهي، مدير مجموعة الزواحف في متحف فلوريدا، والباحث الرئيسية بالدراسة «من النادر جداً العثور على عينات ماتت أثناء تناول الفريسة، وبالنظر إلى مدى ندرة هذه الأنواع، لم أكن لأتوقع أبداً العثور على شيء مثل هذا، فقد شعرنا جميعاً بالذهول تماماً».
 

الثعبان الصخري النادر متحف فلوريدا ولاية فلوريدا الأميركية دورية إيكولوجي الثعبان

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