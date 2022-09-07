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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات خطيرة في محيط محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

أوصى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، اليوم الأربعاء، بالإسراع في إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

وقالت الوكالة على حسابها بتويتر: "وأوصى المدير العام أمس بالإسراع في إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين في محطة زابوريجيا، ويُجري مشاورات ترمي إلى تنفيذ هذه الخطة".

وأضافت: "ولم تتسبب حادثة أمس في تأثير مباشر على العمليات الجارية في محطة زابوريجيا لأنَّه كان قد سبق فصلها عن شبكة الكهرباء قبل ذلك بيومين".

وتابعت الوكالة في تقرير لها: "أن علمت الوكالة أثناء وجودها في الموقع أّن تجدد القصف ألحق أضراراً بخط الكهرباء الاحتياطي بين محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا ومحطة قريبة للقوى الحرارية، مما يؤكِّد بشكل أكبر المخاطر التي يتعرض لها الأمان النووي في المرفق".

 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية زابوريجيا النووية خط الكهرباء رافايل جروسي

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