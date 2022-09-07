طلب عاجل من تامر أمين لـ وزير الصحة | شاهد

أشاد الإعلامي تامر أمين، بإعادة مسعف وسائق سيارة إسعاف حقيبة بها ما يقرب من 2 مليون جنيه لأسرة متوفين في حادث على طريق سوهاج الصحراوي، مؤكدا أن هذا الأمر يعني الفخر.

وأضاف "تامر أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأربعاء: أن "اللي عملوه مش عادي وقولي هتعمل زيه وهتفكر ألف مرة قبل ما تعمل اللي عملوه مسعف وسائق سيارة إسعاف تم إخطارهم أن فيه حادثة في طريق سوهاج الصحراوي أخدوا العربية وطلعوا جري على موقع الحادثة وهما بينقلوا الناس لقوا حقيبة فيها مبلغ مالي مليون و923 ألف جنيه".

وتابع تامر أمين، أنه يناشد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن يقوم بتقديم مكافأة مادية بجانب التكريم المعنوي وشهادات التقدير ودرع هيئة الإسعاف خاصة أنهم رفضوا الحصول على أي مبلغ مالي من أسرة الناس في الحادثة".

عمار يا مصر



واكمل الإعلامي تامر أمين، أن "عمار يا مصر الواحد بيقولها كل ما يمشي يلاقي نوعية من المصريين بيفرح أنها موجودة وبفرح وبطمئن على شعبي وشعب بلدي أن لسه فيه بشر عندهم فكرة القناعة والرضاعة موجودة رغم ضيق المعيشة".