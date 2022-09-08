برلماني: مصر نجحت في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن التقرير الوطني لجمهورية مصر العربي حول مكافحة الإرهاب لعام 2022، والذي أصدرته وزارة الخارجية، يؤكد حجم الجهود المبذولة من جانب القيادة السياسية لمكافحة الإرهاب والخطوات الجادة التي اتخذتها لمحاربة التطرف ليس في مصر فقط، وإنما في جميع دول العالم.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن مصر بذلك جهودًا كبيرًا مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة، مشيرًا إلى أن مصر ليس فقط تحارب الإرهاب، والتطرف، وإنما تعمل على معالجة جذوررهما واقتلاعهما نهائيًا للوقاية منها، وهو ما نجحت فيه مصر بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر حققت إلى مدى بعيد الركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.

أطلقت وزارة الخارجية أمس/الأربعاء/ التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2022 باللغتين العربية والإنجليزية.

ويستعرض التقرير جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، على نحو يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.

وصرح الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي في وزارة الخارجية، بأن التقرير يقدم عرضاً مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، خاصةً فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع وخاصةً فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف، بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.