لم نخسر شيئا.. بوتين يتحدي الغرب بـ"إعلان هجومي"

وصفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لم تخسر شيئا من حرب أوكرانيا، بل أنها تحقق عدة مكاسب، رغم الضربات الشديدة التي تعرض لها اقتصاده وجيشه، بالتحدي كبير.

ووفقا للصحيفة، أدلى بوتين، بتصريح هجومي، حيث قال إن ”روسيا لم تتكبد أي خسائر فحسب، بل إنها تستفيد أيضًا من إعادة ترتيب العالم“.

وقالت ”نيويورك تايمز“: ”لم يكن لدى بوتين، ما يقوله عن الخسائر الساحقة التي تكبدها جيشه بعد قرابة 7 أشهر من القتال في أوكرانيا، زاعما أن العملية العسكرية رفعت مكانة موسكو الدولية، ووفرت لها فرصة لتطهير روسيا من العناصر الضارة في الداخل“.

ورأت الصحيفة أن ”بوتين كان متناقضا بشدة مع الانكماش الكبير الذي ضرب الاقتصاد الروسي ومع 80 ألف جندي روسي قتلوا وجرحوا في ساحات القتال، وفق التقديرات الغربية“.

وقالت إن بوتين، كان رافضًا في حديثه للمحاولات الغربية لعزل روسيا عن العالم، وإنه اغتنم الفرصة ليعلن أنه سيلتقي مع الزعيم الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل، قائلا: ”بغض النظر عن مدى رغبة شخص ما في عزل روسيا، فمن المستحيل القيام بذلك“.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلي أن قطع العلاقات الاقتصادية مع الغرب بعد غزوها لأوكرانيا دفع روسيا إلى إعادة توجيه سريع لاقتصادها نحو آسيا، وخاصة الصين وإيران والهند ودول أخرى، ما يجعل الاجتماع مع شي، مهمًا بشكل خاص.

وأوضحت: ”في حين أن بكين لم تؤيد الغزو الروسي بشكل صريح، إلا أنها زودت موسكو بالدعم الاقتصادي كمشتري لصادرات الطاقة التي يتم تجنبها الآن في الغرب، إضافة لمعاملات تجارية واسعة“.

وقالت إن ”تصريحات بوتين جاءت في الوقت الذي تواجه فيه قواته وضعا صعبا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا“.