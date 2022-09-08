عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم نخسر شيئا.. بوتين يتحدي الغرب بـ"إعلان هجومي"

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وصفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لم تخسر شيئا من حرب أوكرانيا، بل أنها تحقق عدة مكاسب، رغم الضربات الشديدة التي تعرض لها اقتصاده وجيشه، بالتحدي كبير.

ووفقا للصحيفة، أدلى بوتين، بتصريح هجومي، حيث قال إن ”روسيا لم تتكبد أي خسائر فحسب، بل إنها تستفيد أيضًا من إعادة ترتيب العالم“.

وقالت  ”نيويورك تايمز“: ”لم يكن لدى بوتين، ما يقوله عن الخسائر الساحقة التي تكبدها جيشه بعد قرابة 7 أشهر من القتال في أوكرانيا، زاعما أن العملية العسكرية رفعت مكانة موسكو الدولية، ووفرت لها فرصة لتطهير روسيا من العناصر الضارة في الداخل“.

ورأت الصحيفة أن ”بوتين كان متناقضا بشدة مع الانكماش الكبير الذي ضرب الاقتصاد الروسي ومع 80 ألف جندي روسي قتلوا وجرحوا في ساحات القتال، وفق التقديرات الغربية“.

وقالت إن بوتين، كان رافضًا في حديثه للمحاولات الغربية لعزل روسيا عن العالم، وإنه اغتنم الفرصة ليعلن أنه سيلتقي مع الزعيم الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل، قائلا: ”بغض النظر عن مدى رغبة شخص ما في عزل روسيا، فمن المستحيل القيام بذلك“.

تغرق في الدماء والخراب.. الكشف عن وضع "كارثي" في أوكرانيا

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عن نقل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى روسيا

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلي أن قطع العلاقات الاقتصادية مع الغرب بعد غزوها لأوكرانيا دفع روسيا إلى إعادة توجيه سريع لاقتصادها نحو آسيا، وخاصة الصين وإيران والهند ودول أخرى، ما يجعل الاجتماع مع شي، مهمًا بشكل خاص.

وأوضحت: ”في حين أن بكين لم تؤيد الغزو الروسي بشكل صريح، إلا أنها زودت موسكو بالدعم الاقتصادي كمشتري لصادرات الطاقة التي يتم تجنبها الآن في الغرب، إضافة لمعاملات تجارية واسعة“.

وقالت إن ”تصريحات بوتين جاءت في الوقت الذي تواجه فيه قواته وضعا صعبا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا“.

روسيا الصين أوكرانيا موسكو بوتين بكين روسيا وأوكرانيا الغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من مغادرتهم.. دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق هامة| ما القصة؟

تغرق في الدماء والخراب.. الكشف عن وضع "كارثي" في أوكرانيا

من أصول مصرية.. نائبة ألمانية تدين العقوبات المفروضة على روسيا

أمريكا تلمح برد من حلف الناتو على الهجوم الإيراني ضد ألبانيا

رئيس صربيا يحذر أوروبا من شتاء قطبي

روسيا تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مطار حلب بـ سوريا

الهجوم المضاد يؤتي ثماره.. رئيس أوكرانيا يعلن أخبارًا سارة من خاركيف

بسبب بوتين.. ماسك انسحب من صفقة "تويتر" خوفًا من الحرب العالمية الثالثة

ترشيحاتنا

مخاوف أوروبية.. بوتين يجبر الغرب علي تخفيف العقوبات المفروضة عي روسيا

استفزاز جديد للصين.. تايوان تستقبل وفدا من الكونجرس..هل تتصاعد الأزمة أكثر؟

لم نخسر شيئا.. بوتين يتحدي الغرب بـ"إعلان هجومي"

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

يحرق الدهون وينزل الوزن.. قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف

بعد إصابة أول مصري بجدري القرود.. تعرف على طرق انتقاله واحذرها

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ