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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد رصف شوارع بشبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه ..شاهد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رصف 6 شوارع تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لهم بمنطقتي أم بيومي ومنطي بشبرا الخيمة ضمن مشروع التنمية بالمشاركة بتكلفة 17 مليون جنيه منحة من الوكالة الألمانية GIZ.

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وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بطول 700 متر،حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ وإصلاح مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالشارع، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء وتركيب كشافات إنارة مشددا على ضرورة البدء في باقي الشوارع المدرجة بالمشروع وهي الشوارع المتفرعة من شارع أحمد عرابي مثل شارع حلمي عبد الرازق وشارع مبارك وشارع الجيزة وشارع مسجد الرحمن .

وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة الجديد ببذل المزيد من الجهد بالنهوض بمستوى النظافة بالشوارع والتواجد الميداني الدائم والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أولا بأول .

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القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة اعمال رصف حي غرب شبرا الخيمة شارع احمد عرابي

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