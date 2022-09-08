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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعلموا من التاريخ.. رد صادم من روسيا علي استعدادات بولندا للحرب

رد صادم من روسيا
رد صادم من روسيا علي استعدادات بولندا للحرب

قال السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن السلطات البولندية يجب أن تتعلم من التاريخ قبل محاولة "الاستعداد للحرب" مع روسيا. 

وكتب بوشكوف، عبر “تليجرام”، "بولندا تستعد للحرب مع روسيا .. السلطات البولندية لم تتعلم شيئا من التاريخ”.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوسيبا، إن وارسو وموسكو قد تصطدمان في نزاع مسلح في السنوات الثلاث إلى العشر القادمة. لهذا السبب، بدأت الإدارة العسكرية لدولة أوروبا الشرقية في إعادة التسلح الأكثر طموحًا في تاريخ البلاد.

وحسب وسائل إعلام بولندية، قال أوسيبا: "هناك خطر جدي من اندلاع حرب مع روسيا في الفترة من ثلاث إلى عشر سنوات. يجب أن نستخدم هذا الوقت لإعادة تجهيز الجيش البولندي قدر الإمكان".

وبحسب أوسيبا، فإن الإدارة العسكرية البولندية "تنفذ أكثر برامج التسلح طموحًا في التاريخ". 

ومن المخطط شراء الدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والطائرات بدون طيار.

كما ستعمل وارسو على زيادة حجم الجيش إلى 300 ألف جندي في غضون عقد من الزمن.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية أنها تعتزم رفع العدد الإجمالي للجيش إلى 400 ألف شخص. 

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في الآونة الأخيرة، قامت بولندا بنشاط بشراء الطائرات القتالية والنقل والدبابات والمدفعية الصاروخية والمدافع والهجوم على الطائرات بدون طيار والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ. 

من جانبه، قال السفير الروسي في وارسو، سيرجي أندريف، إن روسيا لن تهاجم بولندا وليس لديها سبب لتهديد أمنها. 

كما أشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أن السلطات البولندية تتخذ "موقفًا مسعورًا على وشك الجنون" فيما يتعلق بروسيا.

اوروبا بوتين موسكو روسيا بولندا بوشكوف وارسو الجيش البولندي

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