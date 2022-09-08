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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. ننشر صور القطع الجديدة بـ الأسطول البحري لقناة السويس

الوحدات البحرية
الوحدات البحرية

تشهد هيئة قناة السويس، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد رفيع المستوي المرافق له، تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة.

 

 

من جانبها كشفت مصادر رسمية لصدي البلد ،  تنوع القطع البحرية المقرر تدشينها خلال دقائق من آلان علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس، ما بين لانشات ويخوت وقاطرات، وهي القاطرتين العالمين ١ والعالميين ٢ والتي تعملان بمصاحبة الكراكاكتين مهاب مميش وحسين طنطاوي، القاطرتان العزيمة ١ و العزيمة ٢، المعدياتان كرامة ١ والكرامة ٢ لخدمة المواطنين بمدن القناة، والمعديتين الاقصر ١ والأقصر ٢ لخدمة أهالي مدينة الاقصر، بالإضافة إلي اسطول الإرشاد اليخت نصر واليخت إرادة واللذان تم بناءهما بترسانة البحر الاحمر، كما يتم تدشين  لانشات متماثلة الأبعاد والامكانيات.

 

وتعزز هيئة قناة السويس بانضمام الوحدات البحرية الحديثة أسطولها البحري من كراكات وقاطرات ولانشات ومعديات وفق جدول زمني مخطط ومحدد تلبية لاحتياجات العملاء والنمو المتوقع لحركة التجارة البحرية المارة بالمجري الملاحي لهيئة القناة.


ويضمن انضمام هذه الوحدات البحرية تعزيز تنافسيتها والاحتفاظ برياداتها في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في إمكانيات الوحدات البحرية المعاونة.

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