قبل طرحها في مصر .. مواصفات ميتسوبيشي اتراج |صور

انتشرت خلال الفترة الاخيرة بعض الاخبار والتقارير عن اقتراب طرح السيارة ميتسوبيشي اتراج داخل السوق المصري، وتعد واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي من المنتظر طرحها في مصر.

السيارة ميتسوبيشي اتراج

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على جنوط تتراوح قياسها بين 14 أو 15 بوصة، بينما تأتي بشبكات أمامية مميزة، ومصابيح حادة المظهر، مع نسبة طول بلغت 4.305 مم، وبعرض يقدر بـ 1.445 مم، و 1.515 مم للارتفاع.

السيارة ميتسوبيشي اتراج

وترتكز السيارة ميتسوبيشي اتراج على قاعدة عجلات بطول 2.550 مم، بنما تضم من حزمة من تقنيات الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

السيارة ميتسوبيشي اتراج

وتقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانا، و 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

السيارة ميتسوبيشي اتراج

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اتراج على نظام صوتي وترفيهي، وحساسات حركة، وشاشة 7 بوصة تدعم تكنولوجيا الهواتف الذكية، ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، ومدخل USB، ومكيف للهواء، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعوم باشارات ضوئية، ومصابيح للضباب، مع مفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية.