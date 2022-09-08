نجوى كرم تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جديدة لها.. شاهد

شاركت الفنانة نجوى كرم ، جمهورها بإطلالة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق نجوى كرم بوضع إيموشن قلب وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام .

وطرحت، الفنانة نجوى كرم أغنيتها الحديدة "ساعة بيضا" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب يوم 30 يوليو الماضي.

وحققت أغنية ساعة بيضا للفنانة نجوى كرم أكثر من 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر يوتيوب.

أحدث أغاني نجوى كرم

ومن جانب آخر، حققت أغنية الفنانة نجوى كرم الجديدة “حلوة الدنيي” التي تم طرح الفيديو كليب الخاص على يوتيوب، حوالي 2 مليون مشاهدة، وظهرت فيها المطربة اللبنانية بلوك جديد ومختلف يليق بالأجواء الصيفية.

أغنية "حلوة الدنيي" من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب.