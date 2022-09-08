تونس تنظم معرضًا دوليًا للعمرة والسياحة 26 و27 سبتمبر الجاري

أعلن رئيس الاتحاد التونسي لوكالات السفر والسياحة، أحمد بالطيب، عن تنظيم معرض تونس الدولي للعمرة والسياحة في دورته الأولى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بحضور قرابة 40 وكالة سفر من السعودية ومشاركين من تونس والجزائر وليبيا، تحت إشراف وزارتي السياحة والشؤون الدينية التونسيتين.



وأوضح بالطيب - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن المعرض يشكل منصة التقاء للفاعلين في قطاع العمرة من تونس والجزائر وليبيا مع نظرائهم من المملكة العربية السعودية، خاصة بعد رفع القيود الصحية المتصلة بجائحة "كورونا" وإجراءات العمرة الجديدة التي وضعتها الرياض.