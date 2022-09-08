هل ماتت ملكة بريطانيا؟.. مقدموا برامج BBC يرتدون الملابس السوداء.. فيديو

ظهر مقدموا البرامج والمراسلون على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وهم يرتدون الملابس السوداء أثناء تغطية تطورات الحالة الصحية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ما يثير التساؤلات حول حقيقة وفاتها.

ووصل أفراد من العائلة المالكة البريطانية، اليوم الخميس، إلى اسكتلندا لمتابعة الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية.

وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، إلغاء مراسم تغيير الحراسة يوم الخميس 8 سبتمبر، بعد الإعلان عن تدهور صحة الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وضعت على أبواب القصر لافتة كتب عليها: "اليوم لن تتم مراسم تغيير الحراسة".

وأعلن الأطباء في قصر باكنجهام بعد ظهر يوم الخميس، عن تدهور طرأ على صحة الملكة إليزابيث الثانية، وتوجه جميع أبناء الملكة إلى قلعتها الاسكتلندية بالمورال.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه في حال وفاة الملكة، فهناك خطة واسعة النطاق تم وضعها منذ الستينيات، ويطلق عليها اسم “London Bridge is down”، يتم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء الذي يعلن إطلاق العملية وبدء تنفيذ الجنازة الأكثر تفصيلا في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.

وأوضحت أن هناك 48 خطوة يتم اتخاذها، ومن بينها سيكون السكرتير الخاص للملكة، السير كريستوفر جيدت، أول من يعلم بخبر الوفاة، وهو الذي يتصل برئيس الوزراء لإبلاغه ببدء إعلان عملية “London Bridge is down”.

بعد ذلك، يقوم مركز الاستجابة العالمية التابع لوزارة الخارجية بإخطار 15 حكومة خارج بريطانيا حيث تتولى الملكة رئاسة هذه الدول، و36 دولة أخرى ضمن الكومنولث، ويتم إبلاغ نقابة الصحفيين، لتنبيه وسائل الإعلام العالمية.