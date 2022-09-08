عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ماتت ملكة بريطانيا؟.. مقدموا برامج BBC يرتدون الملابس السوداء.. فيديو

ظهر مقدموا البرامج والمراسلون على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وهم يرتدون الملابس السوداء أثناء تغطية تطورات الحالة الصحية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ما يثير التساؤلات حول حقيقة وفاتها.

ووصل أفراد من العائلة المالكة البريطانية، اليوم الخميس، إلى اسكتلندا لمتابعة الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية.

وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، إلغاء مراسم تغيير الحراسة يوم الخميس 8 سبتمبر، بعد الإعلان عن تدهور صحة الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وضعت على أبواب القصر لافتة كتب عليها: "اليوم لن تتم مراسم تغيير الحراسة".

وأعلن الأطباء في قصر باكنجهام بعد ظهر يوم الخميس، عن تدهور طرأ على صحة الملكة إليزابيث الثانية، وتوجه جميع أبناء الملكة إلى قلعتها الاسكتلندية بالمورال.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه في حال وفاة الملكة، فهناك خطة واسعة النطاق تم وضعها منذ الستينيات، ويطلق عليها اسم “London Bridge is down”، يتم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء الذي يعلن إطلاق العملية وبدء تنفيذ الجنازة الأكثر تفصيلا في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.

وأوضحت أن هناك 48 خطوة يتم اتخاذها، ومن بينها سيكون السكرتير الخاص للملكة، السير كريستوفر جيدت، أول من يعلم بخبر الوفاة، وهو الذي يتصل برئيس الوزراء لإبلاغه ببدء إعلان عملية “London Bridge is down”.

بعد ذلك، يقوم مركز الاستجابة العالمية التابع لوزارة الخارجية بإخطار 15 حكومة خارج بريطانيا حيث تتولى الملكة رئاسة هذه الدول، و36 دولة أخرى ضمن الكومنولث، ويتم إبلاغ نقابة الصحفيين، لتنبيه وسائل الإعلام العالمية.

العائلة المالكة البريطانية الملكة إليزابيث الثانية المملكة المتحدة تدهور صحة الملكة إليزابيث الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

"جسر لندن سقط".. كلمة سر إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من الرئيس الأمريكي على تطورات الحالة الصحية لملكة بريطانيا

لحظة تلقي رئيسة وزراء بريطانيا خبر تدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث

عقب تدهور صحتها.. وصول أفراد عائلة ملكة بريطانيا إلى اسكتلندا

عائلة أوباما تعود إلى البيت الأبيض من جديد.. تفاصيل

بسبب المرض.. ملكة بريطانيا تقرر بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلسها الخاص

البريطانيون يستغيثون .. ارتفاع جنوني في فواتير الكهرباء وشتاء مظلم يقترب

أوروبا تتجه إلى أسوأ مرحلة حتى 2025.. تقرير صادم حول مستقبل القارة

ضربة جديدة.. الحزب الحاكم في روسيا يعلن قرارا مفاجئا بشأن أراضي أوكرانيا

ترشيحاتنا

ليست المرة الأولى.. تاريخ الملكة إليزابيث الثانية مع الوعكات الصحية

تبدأ من 500 ألف جنيها.. أشهر 5 سيارات SUV كورية في مصر..صور

لو مش مهتم.. إنستجرام يوفر لك خيارا لإخفاء المشاركات غير المهمة

هل ماتت ملكة بريطانيا؟.. مقدموا برامج BBC يرتدون الملابس السوداء.. فيديو

مصطفى بكري : مصر كانت مغيّبة 50 عامًا قبل عهد الرئيس السيسي

مصطفى بكري: لدينا قائد وطني وضع روحه على كتفه وانتصر للشعب في 3 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعر وأفضل الأنواع.. 5 خطوات لـ تلميع الفضة في المنزل

بتنافس ياسمين صبري.. درة تتألق بملابس تثير الجدل | شاهد

فستان جريء ومكياج لافت.. ياسمين صبري تفاجيء متابعيها بلوك جديد | شاهد

العصمة في أيديها.. فيديو لبوسي تحلف بالطلاق علي زوجها يثير جدل السوشيال ميديا

فيديو

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ