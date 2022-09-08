هاني الناظر يقدم اجراءات وقائية تحمي من جدري القرود.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن جدري القرود لا يمثل خطورة كبيرة مثل كورونا، وهو قديم تاريخيا ولا يستدعي القلق.

أردف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن جدري القرود ليس وباء، وعلى المواطنين عدم الخوف منه.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أنه يجب اتباع بعض الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة في التجمعات وغسل الأيدي بالماء والصابون عند العودة من الخارج وقبل وبعد الأكل، ومراعاة وجود مساحة كافية بين الآخرين والحرص على عدم استخدام المتعلقات الشخصية الخاصة بالغير كزجاجات المياه.

عزله في المستشفيات.

اختتم هاني الناظر بالإشارة إلى أن الحالة التي جرى اكتشاف إصابتها بجدري القرود، هي لمواطن مصري قادما من أوروبا، وجرى عزله في المستشفيات.