الناس من جوه غير .. درس تعلمته دينا الشربيني من قصة حبها السابقة

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن الدرس الذي تعلمته من قصة حبها السابقة التي رفضت ذكر اسم الشخص لكن الجمهور على السوشيال ميديا طبق الحديث على علاقتها بالفنان عمرو دياب.

وقالت دينا الشربيني في لقائها ببرنامج معكم منى الشاذلي، إنها لا تحب الدعاية السلبية حتى لو كانت ستحقق لها مزيد من الشهرة، مشيرة إلى أنها تبذل جهدا كبيرا عملها.

وأشارت دينا الشربيني إلى أنها تعلمت شيئا مهما من تجربتها الأخيرة وهي أن الأشخاص من الخارج لا يكونون مثل حياتهم الخاصة، "الناس من جوه غير اللي بره"، موضحة:" اتعلمت إني ممكن أبقى شايفة حد من بره فاكرة إن حياته غير.. واللي حصلي المفروض الناس يتعلموه.. ولا تحكمي ولا تتكلمي في الموضوع أصلا".

وأوضحت دينا الشربيني أنها تعلمت من تجاربها الحياتية، شيئا هاما وهو أن :" دايما ربنا شايلك الأحسن وربنا بيجيبه في الوقت المناسب.. اللي بيحصلنا بنتعلم منه حاجة واللي جاي أحسن".

وقالت دينا الشربيني مازحة:" والله ما هتشوفوني فريق عمل في حياتي.. في عمل بس"، مشيرة إلى صورتها السابقة التي نشرها الفنان عمرو دياب عبر حسابه على انستجرام أثناء ارتباطهما سويا.