لاتفيا تفرض قيودا على دخول الروس حاملي تأشيرات شنجن

أعلن وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس أن بلاده قررت تقييد دخول المواطنين الروس حاملي تأشيرات "شنجن".



وكتب رينكيفيكس - في صفحته على تويتر اليوم الجمعة، وفقا لوكالة تاس الروسية - "قررت حكومة لاتفيا تقييد دخول المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات الاتحاد الأوروبي إلى لاتفيا".



وتم تنسيق قرار حظر دخول الروس الذين يحملون تأشيرات شنجن سارية المفعول من قبل دول البلطيق الثلاث وبولندا أمس، ومع ذلك، من المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي هذه القضية بشكل أكبر.. وسيتم نشر نص وتفاصيل الاتفاقات ذات الصلة في غضون 10 أيام بعد الاجتماع.



يشار إلى أنه في 6 سبتمبر الجاري، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح لتعليق صفقة تسهيل التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تتم الموافقة على القرار من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ بحلول 12 سبتمبر.

