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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إخلاء سبيل 33 محبوسا احتياطيا.. اعرف شروط العفو الرئاسي

عفو رئاسي عن المحبوسين
عفو رئاسي عن المحبوسين احتياطيا

أعلن النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا اليوم ، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة.

 

ووجه  الخولي علي صفحتة الرسمية علي الفيس بوك قائلا:" كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين.. وكل التقدير للسيد النائب العام لاستجابته الكريمة.. وكل الشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم . 

شروط العفو الرئاسي

 

وأعطت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

 

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

 

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

 

 نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

فئات لا يسري عليها العفو الرئاسي 

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وجاءت الاسماء المعلن عن إخلاء سبيلها اليوم كالتالي: 

 

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مجلس النواب النائب العام النائب طارق الخولي إخلاء سبيل ٣٣ ملف المحبوسين

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