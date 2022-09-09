عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد.. 3 نوفمبر

حسن الرداد
حسن الرداد

 كشف المؤلف أيمن بهجت قمر، عن عرض فيلم تحت تهديد السلاح يوم 3 نوفمبر المقبل بدور العرض السينمائي. 

 

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

الفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أيمن بهجت قمر، ويضم نخبه كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم مي عمر و شيرين رضا و عمرو عبد الجليل و وبيومي فؤاد واحمد بدير وعباس ابو الحسن والفيلم من انتاج السبكي للانتاج الفني.
تحت تهديد السلاح مستوحي من قصة حقيقية و تدور  احداثه فى إطار من الإثارة و الرومانسية و الكوميديا.

 

بوستر فيلم تحت تهديد السلاح

طرح المنتج،أحمد السبكي البوستر التشويقي لفيلم"تحت تهديد السلاح"،ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل لإجتماعي إنستجرام.

وكتب السبكي معلقا من خلال البوستر:"البوستر التشويقي الأول لفيلم #تحت_تهديد_السلاح #حسن_الرداد..قريباً بجميع دور العرض إنتاج : أحمد السبكي ..إشراف عام : محمد أحمد السبكي..تأليف : أيمن بهجت قمر..إخراج : محمد عبد الرحمن حماقي".

 

فيلم تحت تهديد السلاح

 والفيلم يعد محطة مهمه فى حياة حسن الرداد حيث انه صرح من قبل عن مدى اختلاف قصة الفيلم عن ما قدمه من قبل.

وقد طرح اليوم البوستر التشويقي للفيلم تمهيدا لعرضه في دور العرض .. خلال شهر نوفمبر القادم .

 

حسن الرداد يتحدث عن أحدث أعماله

وقال الفنان حسن الرداد فى تصريحات خاصة سابقة لـ صدي البلد:" إنه من المقرر أن يتم طرح فيلم تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية  خلال موسم الصيف الحالي، والعمل استغرق وقت طويل في تصويره بسبب ظروف وفاة والدتي ثم دخول والد ووالدة زوجتي الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز المستشفى ووفاتهما، فهذا أدي الى توقف التصوير فترة طويلة".

تحت تهديد السلاح فيلم تحت تهديد السلاح ايمن بهجت قمر حسن رداد حسن الرداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

وضع يده على صدرها وفخذها.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

كما انفرد صدى البلد | السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

هالة صدقي أول المكرمين في الدورة الـ12 بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ديانا حداد تكشف عن رأيها في برامج المواهب| خاص

محمد عبد الرحمن: صورنا فيلم الدعوة عامة في 6 شهور

"الإسكندرية السينمائي" يكرم الممثلة المصرية الأمريكية نورا أرماني

ساندي تشوق جمهورها لـ ميني ألبوم جديد

شهد الشعراوي تطلق أولى أغاني ألبومها الجديد رحلة

مفاجأة للجمهور.. تفاصيل حفل محمد عدوية في بورسعيد غدا

بحضور نجوم الفن.. تكريم يحيي الفخراني بملتقى القاهرة للسينما والدراما| صور

ترشيحاتنا

بلاش منها .. المشروبات الغازية الدايت تهدّدك بـ 8 أمراض خطيرة

مارسيل كولر | الإصابة سبب توقفه.. والأهلي أجبره على العودة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع محمود عبد الحفيظ زلاكة لمدة 5 سنوات

ما لم يعلنه التاج البريطاني..أسرار في علاقات الملكة إليزابيث و13 رئيسا أمريكيا|صور

خطة جسر لندن.. ماذا ينتظر بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

انتهاك للبروتوكول الملكي.. بريطانية تفاجئ تشارلز الثالث بقبلة أمام الحشود.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل وجبة مكرونة شهية

دوق وكونتيسة.. تغييرات في الألقاب الملكية بعد جلوس تشارلز على عرش بريطانيا

بعد عودتها لزوجها.. أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

أسعار لافتة وماركة أسطورية .. ثلاث نجمات يتنافسن بإطلالات خرافية

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ