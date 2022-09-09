عرض فيلم تحت تهديد السلاح لـ حسن الرداد.. 3 نوفمبر

كشف المؤلف أيمن بهجت قمر، عن عرض فيلم تحت تهديد السلاح يوم 3 نوفمبر المقبل بدور العرض السينمائي.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

الفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أيمن بهجت قمر، ويضم نخبه كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم مي عمر و شيرين رضا و عمرو عبد الجليل و وبيومي فؤاد واحمد بدير وعباس ابو الحسن والفيلم من انتاج السبكي للانتاج الفني.

تحت تهديد السلاح مستوحي من قصة حقيقية و تدور احداثه فى إطار من الإثارة و الرومانسية و الكوميديا.

بوستر فيلم تحت تهديد السلاح

طرح المنتج،أحمد السبكي البوستر التشويقي لفيلم"تحت تهديد السلاح"،ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل لإجتماعي إنستجرام.

وكتب السبكي معلقا من خلال البوستر:"البوستر التشويقي الأول لفيلم #تحت_تهديد_السلاح #حسن_الرداد..قريباً بجميع دور العرض إنتاج : أحمد السبكي ..إشراف عام : محمد أحمد السبكي..تأليف : أيمن بهجت قمر..إخراج : محمد عبد الرحمن حماقي".

فيلم تحت تهديد السلاح

والفيلم يعد محطة مهمه فى حياة حسن الرداد حيث انه صرح من قبل عن مدى اختلاف قصة الفيلم عن ما قدمه من قبل.



وقد طرح اليوم البوستر التشويقي للفيلم تمهيدا لعرضه في دور العرض .. خلال شهر نوفمبر القادم .

حسن الرداد يتحدث عن أحدث أعماله

وقال الفنان حسن الرداد فى تصريحات خاصة سابقة لـ صدي البلد:" إنه من المقرر أن يتم طرح فيلم تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية خلال موسم الصيف الحالي، والعمل استغرق وقت طويل في تصويره بسبب ظروف وفاة والدتي ثم دخول والد ووالدة زوجتي الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز المستشفى ووفاتهما، فهذا أدي الى توقف التصوير فترة طويلة".