أم كلثوم العصر.. أستاذ إدمان: شيرين عبدالوهاب كان عندها مشكلة واتحلت.. فيديو

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، تفاصيل تقبيل الفنانة شيرين عبد الوهاب ليده خلال حفلها بختام مهرجان قرطاج.

قال نبيل عبد المقصود، خلال حواره في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” ، من تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن شيرين عبد الوهاب إنسانة طيبة وعفوية وتعتبر أم كلثوم هذا العصر، مشيرا إلى وجود علاقة أسرية بينهما منذ زمن.

شيرين كانت تعاني من مشكلة

أوضح أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، أن شيرين كانت تعاني من مشكلة واستطاعت تخطيها والعودة مرة أخرى إلى جمهورها، كاشفا أنها لم تكن تنوي الذهاب إلى مهرجان قرطاج.

وروى نبيل عبد المقصود، أن شيرين أبلغت مدير أعملها قبل المهرجان بالاعتذار عن عدم الحضور، الأمر الذي دفعه إلى التدخل ليخبرها أنها جاهزة للتوجه إلى المهرجان ولقاء الجمهور، مردفا: “هي كانت شايفة إنها مش هتقدر تقف أمام الجمهور، وبين أنها كانت تقدر وقلت لها هاجي معك وهدعمك وكنت صح”.

بيّن أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، أن شيرين عبد الوهاب أبهرت الجمهور حينما صعدت إلى المسرح، مشيرا إلى أنها من القوى الناعمة في مصر التي يجب استغلاها.