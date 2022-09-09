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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إرضاع الكبير والصغير.. حمدي رزق: نتعرض لفتنة تخرب البيوت .. فيديو

حمدى رزق
حمدى رزق

أكد  الإعلامي حمدي رزق، إن الفترة الماضية شهدت مهازل كبيرة حول موضوع إرضاع الكبير، ثم انتقلت المهازل بعد ذلك لإرضاع الصغير.

أوضح حمدي رزق، خلال برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخوض في أعراض الأسرة و البيوت بالستر أصبح صنعة البعض الذين يتبضعون هذه البضاعة والتي تمثل خطورة كبيرة على الأسر.

 فتنة مجتمعية

وأضاف رزق، أنه هناك محاولات لإحداث فتنة مجتمعية، قد تكون رياضية مثل الأهلي والزمالك، أو النادي المسيحي وما يتبعه من إشكاليات طائفية، إلى جانب فتن مواطني الساحل مع الوادي.

أكد حمدي رزق وجود عمليات لفتن المجتمع على عدة اتجاهات أخطرها على الإطلاق بعد الفتنة الطائفية مباشرة هي الفتنة الزوجية، وهي تعني «خراب البيوت»، مشيرا إلى أنه يجري استهداف مقومات البيت المصري بحجة التنوير تارة والحقوق تارة أخرى، وتعمل الجمعيات النسوية في هذا الموضوع.

اختتم الإعلامي حمدي رزق بالإشارة إلى أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء توضح زيادة عدد حالات الطلاق بنسبة 14.5% في عام 2021 مقارنة بعام 2020 مقابل 0.5% زيادة في حالات الزواج.

زواج الأهلى الزمالك الطلاق البيت قناة صدي البلد

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