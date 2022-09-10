ذبحها وجلس يدخن سجائر .. المؤبد للمتهم بقتل زوجته بالقليوبية

قتل زوجته

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى واحمد صابر وبحضور ممثل النيابة جون ريمون وكيل النائب العام بالسجن المؤبد لـ سائق بتهمة قتل زوجته طعنا بالسكين اثر خلافات زوجية بينهما .

بعد ان قام بطعنها عدة طعنات بأكثر من سلاح ابيض سكين حتى لفظت أنفاسها ، فيما رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع بكون واقعة القتل مشاجرة وضرب افضى الى الموت واعتبرتها المحكمة قتل عمد .



وتضمن امر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات ان المتهم ويدعى " أحمد ح م " 32 سنة سائق قتل عمداً المجني عليها زوجته وتدعى " هدى س ع " بان أحضر لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين" وسدد إليها بأولها طعنة استقرت برقبتها وما أن كسر نصلها حتى بادر لإحضار أخر وسدد إليها طعنة به استقرت برقبتها وما أن كسر نصلها حتي سارع لإحضار ثالثا وسدد به عدة ضربات أحدثت جروحاً قطعيه غائرة بعنقها والتي أودت بحياتها .



وكان المتهم قد قام على اثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته وذهابها الى منزل اسرتها قام بالصلح معها واعادتها لمنزل الزوجية بعد تعهده بحسن معاملتها هى وطفليها .

وعقب نشوب مشاجرة بينهما بالمنزل استل سكينا طاعنا إياها بطعنه نافذه بالرقبة فانكسرت السكين فاحضر سكينة ثانية وطعنها فانكسرت ثم احضر سكينا ثالثة وطعنها عدة طعنات بالرقبة وجلس المتهم يدخن السجائر بجوار الجثة وعلى اثر صراخ الطفلين صعدت اسرة المتهم ليتوالى الصراخ وعلى اثرة حضر الجيران والقى القبض على المتهم .



وامام النيابة اعترف المتهم بواقعة القتل تفصيليا وفى جلسات سابقة دفع دفاع المتهم بانه مريض نفسى ويعانى من افة عقلية وعلية فقد قررت المحكمة إيداعه لمدة 30 يوما فى مستشفى الصحة النفسية لبيان مدى سلامة قواة العقلية وافاد التقرير بان المتهم سليم ومدرك للزمان والمكان ولا يعانى من اى امراض .



وتمسك دفاع المتهم فى جلسة اليوم بان الواقعة حقيقتها مشاجرة وضرب افضى الى الموت وان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس وان المجنى عليها هى التى كانت تعتدى علية ورفضت المحكمة جميع الدفوع المبداه وقررت بان واقعة القتل عمدية كما ان النيابة العامة حالفها الصواب فيما سطرتة من قيد ووصف ومن ثم تقضى المحكمة باقصى متاحة امامها بالمؤبد وفق ما جاء بالمادة 230 عقوبات .



وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من رئيس مباحث قسم أول بنها يفيد تلقية بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهما بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين " أحمد ح م " 32 سنة سائق وزوجته " هدى س ع " 26 سنة ربة منزل بسبب الخلافات المنزلية وبسؤال شهود العيان تبين أن المتهم طعن المجني عليها بالسكين .



ودلت المعلومات الأولية أن السبب في الواقعة الخلاف على مصروف البيت وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام والقى القبض على الزوج.



وتوصلت التحريات لنشوب مشاجرة بين المتهم وزوجته المجني عليها بسبب الأعباء المالية وأنهما دائمي الخلافات وعلى إثر ذلك استل المتهم سلاح أبيض "سكين" وسدد إليها طعنة استقرت بعنقها فكسر نصلها فأحضر أخرى وعاود الأمر فكسر نصلها أيضاً فأحضر ثالثاً وأحدث يعنفها جرحاً ذبحيا إلى أن زهقت روحها ويمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأبدى رغيته في الإرشاد عن الأسلحة البيضاء المستخدمة بالواقعة .