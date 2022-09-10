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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارسيل كولر يغادر سويسرا إلى القاهرة استعدادا لبدء مهمة تدريب الأهلي.. شاهد

مارسيل كولر
مارسيل كولر

غادر السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، مطار زيورخ، اليوم، متجها إلى القاهرة، استعدادا لقيادة المارد الأحمر.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لـ مارسيل كولر، قبل مغادرته مطار زيورخ، متجها إلى القاهرة، لبدء مهمته مع النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن، أمس الجمعة، تعيين السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي أقيل من منصبه بعد شهرين فقط من توليه المهمة.

كولر صانع نهضة النمسا:

ويطلق على مارسيل كولر لقب “صانع نهضة النمسا”، حيث تولى قيادة المنتخب النمساوي في الفترة من 2011 حتى 2017، ونجح في قيادته للتأهل إلى يورو 2016 للمرة في تاريخه، بعد كانت مشاركته الوحيدة في تاريخه عام 2008 كمستضيف للبطولة الأوروبية.

ولم يتول مارسيل كولر، تدريب أي فريق، منذ رحيله عن نادي بازل السويسري في عام 2020.

كولر الأهلى القاهرة شوبير سواريش النمسا

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