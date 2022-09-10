انحطاط أخلاقي.. مدافع الزمالك السابق يوجه رسالة نارية بعد الخسارة أمام الهلال

علق أحمد دويدار، مدافع نادي الزمالك السابق، على خسارة الفارس الأبيض أمام الهلال السعودي، أمس الجمعة، في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وكتب دويدار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" يا جماعة الخير أنا أحمد دويدار لو الأهلي أو المصري أو الإسماعيلي أو أي نادي مصري بيلعب مع أي فريق عربي مش هتفرج وأتابع باهتمام لأني بشجع الزمالك فقط بس استحالة ادعي من قلبي وأتمني الخسارة لأي واحد مصري ابن بلدي وكمان أشمت فيه علشان واحد من بلد تانية".

وأضاف:" حتي معظم الجماهير اللي بتشجع كورة بتختلف في الأول في وجهات النظر وبتنتهي بشتائم، حتي لغة الحوار فيها انحطاط أخلاقي كفاية تعصب وكيد نسا.. كلام كبار".

يذكر أن الزمالك خسر أمام الهلال السعودي، بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

افتتح النيجيري أوديون إيجالو التسجيل لفريق الهلال السعودي، في الدقيقة 18، بعد انفرد تام بالمرمى، ليضع الكرة من فوق محمد عواد حارس الزمالك.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 33، من تسديدة أطلقها سيف الجزيري من الجانب الأيمن، لترتد من المعيوف حارس مرمى الهلال وتأتي لـ أحمد سيد زيزو، الذي سددها في الشباك من لمسة واحدة.

مكافآت بطولة كأس سوبر لوسيل:

حصل نادي الهلال السعودي على مكافأة ضخمة قيمتها 1.5 مليون دولار، بعد التتويج بكأس سوبر لوسيل، بينما حصل الزمالك على 1 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة.

بطولة كأس سوبر لوسيل، هي مباراة ودية جمهت بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، أقيمت برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.