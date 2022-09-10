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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوبر لوسيل.. مباراة الزمالك والهلال تسجل أكبر حضور جماهيري في ملاعب قطر

مباراة الزمالك والهلال
مباراة الزمالك والهلال - ملعب لوسيل

أكد تقرير صحفي، أن مباراة الزمالك والهلال السعودي، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في بطولة كأس سوبر لوسيل، سجلت أكبر حضور جماهيري في تاريخ دولة قطر.

وذكر موقع “سعودي سبورت”، أن مباراة الزمالك والهلال سجلت أعلى حضور جماهيري في تاريخ ملاعب قطر، حيث  بلغ عدد الحاضرين في لقاء أمس أكثر من 77 ألف مشجع.

صحف السعودية عن تتويج الهلال بكأس لوسيل: زمالك يا هندسة.. الزعيم مدرسة

الغندور يسخر من تعليقات الأهلاوية عقب هزيمة الزمالك أمام الهلال في كأس سوبر لوسيل

وتوج الهلال كأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

أحرز النيجيري أوديون إيجالو هدف الهلال الأول، بعد انفراد تام بمرمى الزمالك، ليضع الكرة من فوق الحارس في الدقيقة 18.

وسجل الزمالك هدف التعادل، في الدقيقة 33، من تسديدة من الجانب الأيسر من سيف الدين الجزيري، تصدى لها المعيوف حارس الهلال لترتد لـ أحمد سيدز زيزو، الذي سدد الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

جوائز كأس سوبر لوسيل:

حصل فريق الهلال السعودي على مكافأة مالية قيمتها 1.5 مليون دولار، بعد التتويج بكأس سوبر لوسيل، بينما حصل الزمالك على 1 مليون دولار نظير المشاركة.

بطولة كأس سوبر لوسيل، هي مباراة ودية بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، أقيمت برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

ويشهد استاد لوسيل عشر مباريات خلال جميع مراحل منافسات المونديال، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاما بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر. 

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