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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل مكرونة بالبطاطس

إزاى تتغدى بـ 10
إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة بالبطاطس

قد يتعجب البعض أنه بإمكانه شراء طعام للغداء بـ 10 جنيه، وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل خاصة مع ارتفاع الأسعار.

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ويضطر الكثير من الأشخاص لتحمل تكلفة عالية للحصول على وجبة الغداء التي لا تقل فى أفضل الأحول عن 25 جنيه للشعور بالشبع  بسبب ارتفاع الأسعار، لذا يبحث كثيرون عن طرق جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.


ونقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد، أكلات رخيصة لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء مع وجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد.

وتوجد بعض الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط ولكن قلما يمكن إعداد نوعين طعام فى آن واحد بهذه التكلفة وتكفى لسد الجوع.
 

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ونقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالبطاطس بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه.

مكرونة
مكرونة


مكونات غداء رخيص 
مكرونة 
بطاطس
بصلة 
طماطم
ملح
جرجير أو فجل 
طريقة عمل غداء رخيص
ضعي القليل من السمنة أو الزيت ضعي المكرونة مع البصل والملح وقلبيهم جيدا 
قطعي البطاطس وقلبيها مع المكرونة والبصل ثم ضيفي عصير الطماطم واتركيه حتى يغلى جيدا 
أضيفي القليل من الماء على الخليط واتركيه حتى يغلي جيدا ثم يتم تناوله بالجرجير .

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